Pistorius | niente libertà condizionale | dovrà restare in carcere ancora un anno

(Di venerdì 31 marzo 2023) L'ex atleta paralimpico, condannato per l'uccisione della compagna Reeva Steenkamp, non ha ottenuto la scarcerazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Negata la libertà condizionata a Pistorius #Atletica | #Pistorius - sportmediaset : Pistorius, niente libertà vigilata: l'ex campione paralimpico resta in cella #pistorius - Italia_Notizie : Pistorius, niente libertà vigilata: 10 anni fa l'omicidio della fidanzata -

19.12libertà vigilata perNegata la libertà vigilata a Oscar. Il campione paralimpico sudafricano era stato condannato dalla Suprema Corte d'Appello di Johannesburg a 13 anni e ...Libertà vigilata negata perlibertà vigilata per Oscar. È questo il verdetto emesso dalla Commissione per la libertà condizionale, in seguito all'udienza tenutasi nel ...libertà vigilata per Oscar, il campione paralimpico sudafricano condannato a 13 anni e 6 mesi di reclusione per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp , avvenuto nel 2013. Lo ha ...

Pistorius, niente libertà condizionata: rimane in carcere Eurosport IT

Oscar Pistorius dovrà restare almeno un altro anno in carcere. Lo ha deciso la Corte Suprema d'Appello di Pretoria. Gli è stata negata la libertà condizionale. L'ex atleta paralimpico, che oggi ha 36 ...A renderlo noto è stato il suo avvocato al termine dell’udienza che si è svolta presso il carcere di Atteridgeville, vicino alla capitale Pretoria, dove Pistorius sta scontando la sua pena. (Sky Sport ...