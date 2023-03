Pirlo | il suo percorso sulla panchina del Karagumruk

(Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo la sua breve esperienzadella Juventus, Andreaha iniziato il suoda allenatore del. Il centrocampista si è ritirato nel 2017 dopo l’avventura statunitense con il New York City. Soprannominato il “Maestro” per le sue doti tecniche mostrate sui campi di gioco, l’ex Milan ha voluto diventare a tutti gli effetti un insegnante, optando per la carriera da allenatore. Un atleta dotato come lui sembrava il candidato ideale a sedere su una, in modo da poter trasferire le sue conoscenze e capacità alle nuove generazioni. Dopo aver conseguito l’attestato per allenare,è stato richiesto dalla Juventus per guidare la formazione U23. IldialLa ...

Commenta per primo Igor Tudor smentisce le voci di mercato su unpossibile ritorno alla Juventus , dove prima ha giocato in difesa e poi ha fatto da vice ad Andreain panchina. L'allenatore croato del Marsiglia, 45 anni ex Verona, ha dichiarato in ...... ex difensore proprio della Juventus e nello staff dinella stagione 2020 - 2021, che oggi allena il Marsiglia e con il quale sta ottenendo ottimi risultati. Ilarrivo sarebbe in linea con ...GIOCATORE A CUI SI ISPIRA - 'Io ho sempre detto che ho ammiratocome giocatore. Però come ... Ilarrivo in Serie A è stato un grande colpo per tutto il calcio italiano'. I MIGLIORI ALLA JUVE - ...

Andrea Pirlo battezza il suo erede: gioca alla Juventus Calcio in Pillole

Andrea Pirlo, allenatore del Fatih Karagumruk in Turchia, ha risposto alle domande di alcuni giornalisti in merito ad un suo passaggio al Besiktas Andrea Pirlo, allenatore del Fatih Karagumruk in Turc ...Andrea Pirlo pensa solo a concludere nel migliore dei modi la sua prima stagione in Turchia. Il tecnico del Fatih Karagumruk ha risposto a chi gli chiedeva dell'interesse del ...