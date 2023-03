Pioggia, Verstappen e Alonso protagonisti in Australia (Di venerdì 31 marzo 2023) MELBOURNE (Australia) (ITALPRESS) – Max Verstappen e Fernando Alonso si dividono la scena con la Pioggia nel primo giorno di libere del Gran Premio d'Australia, terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno in programma sul circuito di Melbourne. L'olandese della Red Bull è il più veloce al mattino, con quello che sarà poi il miglior crono di giornata: 1'18?790. Alle sue spalle, nelle FP1, Lewis Hamilton (Mercedes) staccato di oltre 4 decimi e il compagno di squadra alla Red Bull Sergio Perez (+0?503). Quarta l'Aston Martin di Fernando Alonso (+0?527?), quindi le Ferrari di Charles Leclerc (quinto a 0?588) e Carlos Sainz (sesto a 0?715). Al pomeriggio, invece, sfreccia Alonso in 1'18?887, rifilando quasi quattro decimi e mezzo a Leclerc. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) MELBOURNE () (ITALPRESS) – Maxe Fernandosi dividono la scena con lanel primo giorno di libere del Gran Premio d', terzo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno in programma sul circuito di Melbourne. L'olandese della Red Bull è il più veloce al mattino, con quello che sarà poi il miglior crono di giornata: 1'18?790. Alle sue spalle, nelle FP1, Lewis Hamilton (Mercedes) staccato di oltre 4 decimi e il compagno di squadra alla Red Bull Sergio Perez (+0?503). Quarta l'Aston Martin di Fernando(+0?527?), quindi le Ferrari di Charles Leclerc (quinto a 0?588) e Carlos Sainz (sesto a 0?715). Al pomeriggio, invece, sfrecciain 1'18?887, rifilando quasi quattro decimi e mezzo a Leclerc. ...

