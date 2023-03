Pioggia e bandiere rosse nel venerdì di libere in Australia | la Ferrari spera nel passo gara

(Di venerdì 31 marzo 2023) È stato particolarmente movimentato ildi provedel GP d’2023, terza tappa del Mondiale di F1. In entrambe le sessioni si sono infatti verificati degli eventi che hanno scombinato i piani dei team. La prima sessione è stata caratterizzata da dueche ha comportato una bandiera a scacchi anticipata, mentre nella seconda è arrivata lasull’Albert Park. I piloti non hanno dunque potuto svolgere il lavoro programmato e saranno chiamati agli straordinari domani (meteo permettendo) per farsi trovare pronti in vista della. Nonostante questi incidenti di percorso, la pista ha comunque emesso i primi verdetti. A dominare le FP1 è stato il solito Max Verstappen, unico pilota in grado di scendere sotto l’1:18, mentre le FP2 ...

Pochi giri nelle FP2 per le scuderie, a causa delle condizioni meteo avverse. FP1 molto movimentate invece, con due bandiere rosse, prima per un problema al GPS per tutte le monoposto. Gli ingegneri ...La pioggia è una minaccia, vedremo se si riuscirà a girare ... tra errori, testa-coda e ben 2 bandiere rosse, ci aspettiamo una FP2 più lineare per fare in modo che i piloti possano lavorare sulle ...