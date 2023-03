Piogge e temporali nel fine settimana | torna il freddo

Leggi su agi

(Di venerdì 31 marzo 2023) AGI - Con l'arrivo del primo weekend di aprile peggioramento meteo confermato sull'Italia dove una perturbazione atlantica porteràdiffusi specie nella giornata di domenica. La prossimainizierà con un sensibile calo delle temperature a causa delle correnti di estrazione artica che raggiungeranno il Mediterraneo. Tra lunedì e mercoledì temperature al di sotto delle medie anche di 6-8 gradi con possibilità di neve a quote relativamente basse sui rilievi, specie settori orientali dell'Appennino. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano dunque unasanta con tempo instabile e clima piuttostoper il periodo. Difficile invece al momento sbilanciarsi per il weekend di Pasqua. Previsioni meteo per oggi Nord: Al mattino molta nuvolosità in ...