Piero Pelù | si aggiungono nuove date al Tour Estremo 2023

MILANO – "Ragazzaccc del Veneto, del Piemonte, del Trentino-Alto Adige, della Sardegna, della Calabria e del Lazio, tenetevi pronti perché stiamo arrivando anche da voi con il Tour Estremo 2023… e sarà tutto estremamente fantastico! Io e i Bandidos vi aspettiamo per un'estate all'insegna dell'energia, del divertimento e del rock!". Così su Facebook Piero Pelù. Queste le nuove date: 21 luglio ZEVIO (VR) – CASTELLO 30 luglio VERCELLI – PIAZZA ANTICO OSPEDALE 3 agosto VILLA LAGARINA (TN) – CASTELFOLK 13 agosto ALGHERO (SS) – ANFITEATRO IVAN GRAZIANI 19 agosto ACRI (CS) – ANFITEATRO 24 agosto VEROLI (FR) – TARANTELLIRI FESTIVAL Prevendite aperte su TicketOne e nei punti vendita abituali. I biglietti per la data di Veroli (FR) saranno disponibili da sabato 15 aprile.

