Piero Pelù in concerto all’Anfiteatro di Acri

Si arricchisce il cartellone degli eventi di musica che si svolgeranno nell'estate ad Acri (Cs): dopo l'annuncio nei giorni scorsi del concerto dei Modà in programma per il 10 giugno, è di queste ore la conferma della data di Piero Pelù all'Anfiteatro del 19 agosto – che arriva dopo l'annuncio di quella del 20 agosto al Roccella Summer Festival -, con un nuovo grande colpo per la città di Acri. Questa estate, infatti, il rocker toscano porterà tutta la sua storia di musica rock sui palchi dei festival e delle rassegne più prestigiose del nostro Paese. Il tour di Piero Pelù Il tour prenderà il via il 7 luglio da Matera per poi proseguire lungo tutta l'estate in quello che si preannuncia come un tuffo nel rock coniugato alla Piero ...

