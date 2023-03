Pierangelo Maurizio: “Ecco chi erano i riservisti altoatesini del battaglione Bozen” (Di venerdì 31 marzo 2023) “Si continua a fare una grande confusione su queste vicende. La frase di La Russa è piuttosto imprecisa, la realtà dei fatti essenzialmente è questa: in via Rasella a essere massacrati dalla bomba del Gap del partito comunista sono stati i poliziotti aggregati a questo battaglione Bozen, quindi ‘riservisti’ piuttosto avanti con l’età, molti avevano figli, e sottoposti a coscrizione obbligatoria perché l’Alto Adige era stato annesso al Terzo Reich. Molti di loro avevano già prestato servizio militare con l’esercito italiano”, spiega all’Adnkronos il giornalista Pierangelo Maurizio, che nel 1996 pubblicò il libro-inchiesta ‘Via Rasella 50 anni di Menzogne‘, riedito in seconda edizione con il titolo ‘Via Rasella, 70 anni di Menzogne‘, dopo le polemiche scoppiate dalle dichiarazioni del presidente del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 marzo 2023) “Si continua a fare una grande confusione su queste vicende. La frase di La Russa è piuttosto imprecisa, la realtà dei fatti essenzialmente è questa: in via Rasella a essere massacrati dalla bomba del Gap del partito comunista sono stati i poliziotti aggregati a questo, quindi ‘’ piuttosto avanti con l’età, molti avevano figli, e sottoposti a coscrizione obbligatoria perché l’Alto Adige era stato annesso al Terzo Reich. Molti di loro avevano già prestato servizio militare con l’esercito italiano”, spiega all’Adnkronos il giornalista, che nel 1996 pubblicò il libro-inchiesta ‘Via Rasella 50 anni di Menzogne‘, riedito in seconda edizione con il titolo ‘Via Rasella, 70 anni di Menzogne‘, dopo le polemiche scoppiate dalle dichiarazioni del presidente del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... magicaGrmente22 : sequenza di omissioni, sviste e verità negate. Dal marzo 1944 fino ai giorni nostri ' .... Pierangelo Maurizio.… - magicaGrmente22 : ' Secondo Pierangelo Maurizio, attento conoscitore di una della pagine più buie della Resistenza, il direttore di R… - Gianni91350661 : @AngeloBonelli1 Pierangelo Maurizio 'Via Rasella 50 anni di menzogne' Piero Zucchetti non lo ricorda nessuno... Special modo L'ANPI e lei. - Gianni91350661 : @SecolodItalia1 Pierangelo Maurizio, Via Rasella 50 anni di menzogne. Piero Zucchetti non lo ricorda nessuno... Special modo L'ANPI. - Gianni91350661 : @danieleviotti Pierangelo Maurizio, Via Rasella 50 anni di menzogne. Piero Zucchetti non lo ricorda nessuno... Special modo L'ANPI e lei. -