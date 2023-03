Pichetto Fratin: “L’Italia investirà 4 miliardi sui carburanti sintetici nei prossimi due anni” (Di venerdì 31 marzo 2023) L’Italia, almeno nelle parole del ministro dell’ambiente, punta a giocare un ruolo di primo piano nell’ambito dei carburanti sintetici. Grazie anche a un corposo investimento di 4 miliardi di euro. ... Leggi su dday (Di venerdì 31 marzo 2023), almeno nelle parole del ministro dell’ambiente, punta a giocare un ruolo di primo piano nell’ambito dei. Grazie anche a un corposo investimento di 4di euro. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarriaggioM : RT @Sandro_Russo74: Pichetto, la Corte dei conti indaga sull'assunzione di una dirigente. - Sandro_Russo74 : Pichetto, la Corte dei conti indaga sull'assunzione di una dirigente. - Tag43_ita : Vizietto Fratin Come mai il ministro Pichetto ha scelto proprio Maria Rosaria Mesiano, dirigente della Regione Cal… - Motor1italia : ???? Il ministro Pichetto Fratin fa rotta sulla benzina sintetica: la chiave è l’idrogeno del Pnrr. E intanto non mol… - Oimmena1 : @mlcr84 Dai, che se tutto va bene Pichetto Fratin prende spunto da Lollobrigida (Francesco, non Gina... purtroppo)… -