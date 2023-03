Piantedosi ferma i facinorosi olandesi: la decisione finale su Roma-Feyenoord (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma-Feyenoord si giocherà senza la presenza dei tifosi olandesi. Il Viminale, riferisce La Gazzetta dello Sport, ha ufficialmente deciso di vietare la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello Stadio Olimpico (il resto dell'impianto è già sold out) agli ultras della squadra di Rotterdam. La sfida, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, si giocherà il 20 aprile e veniva considerata a forte rischio per via dei precedenti problemi di ordine pubblico causati dai fan del Feyenoord, che nel 2015 misero a soqquadro il centro storico di Roma, devastando anche la fontana della Barcaccia a piazza di Spagna. La decisione era già nell'aria da un paio di giorni e pure questa mattina Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, aveva ... Leggi su iltempo (Di venerdì 31 marzo 2023)si giocherà senza la presenza dei tifosi. Il Viminale, riferisce La Gazzetta dello Sport, ha ufficialmente deciso di vietare la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello Stadio Olimpico (il resto dell'impianto è già sold out) agli ultras della squadra di Rotterdam. La sfida, valida per il ritorno dei quarti didi Europa League, si giocherà il 20 aprile e veniva considerata a forte rischio per via dei precedenti problemi di ordine pubblico causati dai fan del, che nel 2015 misero a soqquadro il centro storico di, devastando anche la fontana della Barcaccia a piazza di Spagna. Laera già nell'aria da un paio di giorni e pure questa mattina Roberto Gualtieri, sindaco di, aveva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #RomaFeyenoord, il #Viminale ferma gli olandesi: il divieto di trasferta è realtà #ultras #europaleague #uel #31marzo #iltemp… - tempoweb : #RomaFeyenoord, il #Viminale ferma gli olandesi: il divieto di trasferta è realtà #ultras #europaleague #uel…