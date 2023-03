Piano di assunzione docenti precari estate 2023: scorrimento GPS prima e seconda fascia e corsi universitari già nel DDL della Sen. Bucalo Fratelli di Italia (Di venerdì 31 marzo 2023) Diventare insegnanti di ruolo: il Ministero comunica l'avvio delle necessarie verifiche per realizzare nel corrente anno un importante Piano di assunzioni di personale docente. La parola "importante" lascia il segno e dato il poco tempo a disposizione entro settembre 2023 ci si chiede come si possa realizzare un Piano che tenga conto dell'esperienza maturata dai precari nonché assicuri una adeguata preparazione dei nuovi insegnanti in classe. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 marzo 2023) Diventare insegnanti di ruolo: il Ministero comunica l'avvio delle necessarie verifiche per realizzare nel corrente anno un importantedi assunzioni di personale docente. La parola "importante" lascia il segno e dato il poco tempo a disposizione entro settembreci si chiede come si possa realizzare unche tenga conto dell'esperienza maturata dainonché assicuri una adeguata preparazione dei nuovi insegnanti in classe. L'articolo .

