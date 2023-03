Petrolio in lieve ribasso, Brent a 79 dollari al barile (Di venerdì 31 marzo 2023) Sono in leggero calo questa mattina i prezzi del Petrolio. Il Wti americano arretra dello 0,17% a 74,24 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord scende dello 0,24% a 79,08 dollari. . 31 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) Sono in leggero calo questa mattina i prezzi del. Il Wti americano arretra dello 0,17% a 74,24al, mentre ildel Mare del Nord scende dello 0,24% a 79,08. . 31 ...

Petrolio in lieve ribasso, Brent a 79 dollari al barile Sono in leggero calo questa mattina i prezzi del petrolio. Il Wti americano arretra dello 0,17% a 74,24 dollari al barile, mentre il Brent del Mare del Nord scende dello 0,24% a 79,08 dollari. 31 marzo 2023