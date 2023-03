(Di venerdì 31 marzo 2023) Un venerdì difficile da commentare anche per gli stessi piloti, per via di un'azione in pista ridotta per colpa della pioggia. Un dispiacere per Sergio, che si aspetta nelle libere 3 un ...

Perez: "Giornata folle, andremo in gara alla cieca" Autosprint.it

Sergio Perez ha parlato così del suo venerdì e della sua Red Bull: “Giornata un po’ folle, specialmente nelle FP2 abbiamo avuto un po’ di problemi con il GPS, non sono riuscito a fare bene il giro.Il messicano della Red Bull non si è sbilanciato dopo un venerdì che ha fornito poche risposte: "E' stata una giornata un po' folle. Nelle libere 2, per il traffico che c'era, sembrava che tanti altri ...