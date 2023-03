Perché Jannik Sinner può superare Alcaraz nella classifica Race e togliergli il n.1 nel ranking ATP (Di venerdì 31 marzo 2023) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella semifinale del Masters 1000 di Miami, in programma non prima delle ore 01.00 italiane di sabato 1° aprile. Il tennista italiano se la dovrà vedere con il fuoriclasse spagnolo, che lo ha sconfitto un paio di settimane fa nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Sarà il sesto confronto diretto tra i due giovani talenti del circuito internazionale, l’iberico conduce per 3-2 nei precedenti (spicca il quarto di finale degli US Open 2022, vinti poi da Alcaraz, quando l’azzurro ebbe anche un match point per proseguire la propria avventura nello Slam americano). Si preannuncia una grande battaglia sul cemento statunitense, in palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro il vincente del derby russo tra Daniil ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023)e Carlossi affronterannosemifinale del Masters 1000 di Miami, in programma non prima delle ore 01.00 italiane di sabato 1° aprile. Il tennista italiano se la dovrà vedere con il fuoriclasse spagnolo, che lo ha sconfitto un paio di settimane fasemifinale del Masters 1000 di Indian Wells. Sarà il sesto confronto diretto tra i due giovani talenti del circuito internazionale, l’iberico conduce per 3-2 nei precedenti (spicca il quarto di finale degli US Open 2022, vinti poi da, quando l’azzurro ebbe anche un match point per proseguire la propria avventura nello Slam americano). Si preannuncia una grande battaglia sul cemento statunitense, in palio la qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro il vincente del derby russo tra Daniil ...

