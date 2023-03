Perché il Papa preme per uscire subito dall’ospedale (Di venerdì 31 marzo 2023) Può sembrare questione di poco conto. Eppure la presenza o meno di Papa Francesco alle celebrazioni della Pasqua ha un significato profondo. Certo: la Santa Sede può procedere anche senza il romano pontefice. Ma dopo le dimissioni di Benedetto XVI ogni segnale di debolezza viene letto nei sacri palazzi come l’evento atteso che può portare anche Bergoglio a lasciare in anticipo il ministero petrino. In sintesi: il Papa ha sempre detto che “si governa con la testa e non con le ginocchia”, e che il Papato è un lavoro “a vita”, ma saltare a piè pari la celebrazione più importante di tutto l’anno liturgico alimenterebbe voci e mugugni della fronda anti-bergogliana. Per questo pare che Papa Francesco stia facendo di tutto per “presiedere” sin dalla Domenica delle Palme la Settimana Santa. A confermarlo all’Adnkronos è il ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 31 marzo 2023) Può sembrare questione di poco conto. Eppure la presenza o meno diFrancesco alle celebrazioni della Pasqua ha un significato profondo. Certo: la Santa Sede può procedere anche senza il romano pontefice. Ma dopo le dimissioni di Benedetto XVI ogni segnale di debolezza viene letto nei sacri palazzi come l’evento atteso che può portare anche Bergoglio a lasciare in anticipo il ministero petrino. In sintesi: ilha sempre detto che “si governa con la testa e non con le ginocchia”, e che ilto è un lavoro “a vita”, ma saltare a piè pari la celebrazione più importante di tutto l’anno liturgico alimenterebbe voci e mugugni della fronda anti-bergogliana. Per questo pare cheFrancesco stia facendo di tutto per “presiedere” sin dalla Domenica delle Palme la Settimana Santa. A confermarlo all’Adnkronos è il ...

