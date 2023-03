Perché il Garante per la Privacy ha chiesto il blocco di ChatGPT in Italia (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Garante per la Privacy ha disposto questa mattina, "con effetto immediato", uno stop temporaneo per gli utenti Italiani all'utilizzo di ChatGPT, il chatbot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico sviluppato dalla no profit di San Francisco OpenAI. Il blocco della app dovrà restare in piedi "finché non rispetterà la disciplina della Privacy". ChatGPT infatti, sostiene il Garante Italiano, non rispetta il Gdpr, il regolamento europeo per la protezione dei dati personali. Al momento l'accesso dall'Italia è ancora attivo. Ora l'azienda californiana che gestisce il più noto software di intelligenza artificiale in grado di simulare le conversazioni umane dovrà impedire l'accesso a tutti coloro ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 marzo 2023) Ilper laha disposto questa mattina, "con effetto immediato", uno stop temporaneo per gli utentini all'utilizzo di, il chatbot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico sviluppato dalla no profit di San Francisco OpenAI. Ildella app dovrà restare in piedi "finché non rispetterà la disciplina della".infatti, sostiene ilno, non rispetta il Gdpr, il regolamento europeo per la protezione dei dati personali. Al momento l'accesso dall'è ancora attivo. Ora l'azienda californiana che gestisce il più noto software di intelligenza artificiale in grado di simulare le conversazioni umane dovrà impedire l'accesso a tutti coloro ...

