Perché il cellulare diventa bollente? Cosa fare per non danneggiarlo (Di venerdì 31 marzo 2023) Lo smartphone diventa bollente e c’è la possibilità di danneggiarlo seriamente. Ma Perché accade? Cerchiamo di capirlo insieme e vediamo come raffreddarlo velocemente. Perché lo smartphone diventa bollente Durante le giornate con temperature molto alte, vi sarà capitato più volte che lo smartphone si surriscaldasse velocemente. Le alte temperature però non possono essere considerate come l’unica causa del cellulare bollente, ci sono anche dei casi in cui si potrebbe essere stati vittime di un virus o di un malfunzionamento del processore. Come abbiamo appena visto, i motivi di uno smartphone surriscaldato potrebbero essere tantissimi. Prima di agire e trovare una soluzione è necessario trovare la causa di questo ... Leggi su blowingpost (Di venerdì 31 marzo 2023) Lo smartphonee c’è la possibilità diseriamente. Maaccade? Cerchiamo di capirlo insieme e vediamo come raffreddarlo velocemente.lo smartphoneDurante le giornate con temperature molto alte, vi sarà capitato più volte che lo smartphone si surriscaldasse velocemente. Le alte temperature però non possono essere considerate come l’unica causa del, ci sono anche dei casi in cui si potrebbe essere stati vittime di un virus o di un malfunzionamento del processore. Come abbiamo appena visto, i motivi di uno smartphone surriscaldato potrebbero essere tantissimi. Prima di agire e trovare una soluzione è necessario trovare la causa di questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VirnaBalanzin : @Ciffrato Non si riesce a registrare perché non ha un momento preciso, il microfono del cellulare non è potente e n… - Valterpavia : @TIM_Official buongiorno vorrei capire perché con un numero cellulare intestato a società e per il quale riceviamo… - Erise78 : @ullapol @koala_wednesday Ci si appassiona perchè ormai molte persone, soprattutto giovani, non vivono la vita vera… - mamo75r : @ilmondoeditutti La bambina fa un disegno per la pace in Ucraina. Viene tolta ai genitori e mandata in orfanotrofio… - NackaSkoglund89 : Io immagino Lotito che ogni anno risparmia 15 mln lordi tra Scemone, Correa e Acerbi che risate si fa quando legge… -