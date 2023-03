Perché il caso Trump-Stormy Daniels è il più debole di tutti (Di venerdì 31 marzo 2023) L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato formalmente incriminato dal gran giurì di Manhattan nell’inchiesta sul pagamento di 130.000 dollari alla pornostar StormyDaniels. I procuratori sostengono che la somma era lo strumento per farla tacere sulla loro relazione alla vigilia delle elezioni del 2016. Il magnate diventa così il primo ex presidente della storia degli Usa a dover affrontare un processo penale. La decisione del gran giurì è ovviamente destinata ad aver effetti sulla politica americana, e potrebbe influenzare il voto delle primarie 2024, in cui Trump è già candidato. Per l’ex presidente si tratta di “una persecuzione politica e una interferenza elettorale. Una caccia alle streghe che si ritorcerà contro Biden”. Prosegue: “Incriminare una persona completamente innocente in un atto di palese ... Leggi su formiche (Di venerdì 31 marzo 2023) L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, è stato formalmente incriminato dal gran giurì di Manhattan nell’inchiesta sul pagamento di 130.000 dollari alla pornostar. I procuratori sostengono che la somma era lo strumento per farla tacere sulla loro relazione alla vigilia delle elezioni del 2016. Il magnate diventa così il primo ex presidente della storia degli Usa a dover affrontare un processo penale. La decisione del gran giurì è ovviamente destinata ad aver effetti sulla politica americana, e potrebbe influenzare il voto delle primarie 2024, in cuiè già candidato. Per l’ex presidente si tratta di “una persecuzione politica e una interferenza elettorale. Una caccia alle streghe che si ritorcerà contro Biden”. Prosegue: “Incriminare una persona completamente innocente in un atto di palese ...

