Perché è così difficile dare spazio alla sala (Di venerdì 31 marzo 2023) Sono più d’una le motivazioni che spingono i narratori di storie culinarie, critici gastronomici e giornalisti a focalizzarsi sulla figura dello chef e della sua cucina. Partiamo dal fatto che quando ci si siede a tavola la maggior parte delle persone – compresi gli addetti ai lavori – sono pronti con mente analitica verso ciò che mangeranno. Quello che ti arriva nel piatto è sezionato, passato ai raggi X, messo in relazione con ciò che di quella mano stellata si è letto, studiato, provato in precedenza. Colori, impiattamenti, temperature, guarnizioni, insomma il livello di dettaglio di analisi possibile è davvero ampio e profondo. Si dedica tempo al piatto. Il tempo di annusarlo, il tempo di contemplarlo, il tempo di girarlo un po’ a destra e un po’ a sinistra per vedere come cambia e se cambia da più lati. A quel punto si impugnano forchetta e coltello e si è pronti ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 31 marzo 2023) Sono più d’una le motivazioni che spingono i narratori di storie culinarie, critici gastronomici e giornalisti a focalizzarsi sulla figura dello chef e della sua cucina. Partiamo dal fatto che quando ci si siede a tavola la maggior parte delle persone – compresi gli addetti ai lavori – sono pronti con mente analitica verso ciò che mangeranno. Quello che ti arriva nel piatto è sezionato, passato ai raggi X, messo in relazione con ciò che di quella mano stellata si è letto, studiato, provato in precedenza. Colori, impiattamenti, temperature, guarnizioni, insomma il livello di dettaglio di analisi possibile è davvero ampio e profondo. Si dedica tempo al piatto. Il tempo di annusarlo, il tempo di contemplarlo, il tempo di girarlo un po’ a destra e un po’ a sinistra per vedere come cambia e se cambia da più lati. A quel punto si impugnano forchetta e coltello e si è pronti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : 'Sfide di oggi non possono essere affrontate individualmente. Dialogo Italia Spagna fondamentale per un'agenda comu… - Radio3scienza : Dopo 50 anni, hanno trovato l'#einstein: poligono irregolare in grado di ricoprire un piano senza un pattern ripeti… - chiccotesta : Non è che perché in Italia è consentito giocare al calcio tutti siano obbligati a giocare al calcio. Fra consentire… - BlrcIulia : RT @chiara_priolo: questo è uno dei tanti video che stanno girando su tiktok su nikita in finale, questo ormai ha quasi 100 mila like e tan… - enn_0000 : RT @ESTANCA2: “Vado LI così perché posso abbracciare edoardo subito” Mamma Emanuela ??????? #incorvassi #spacecorvi -