“Perché a favore di Antonella”. GF Vip 7, Sonia Bruganelli parla alla fine: “Ed ecco chi vince” (Di venerdì 31 marzo 2023) Siamo ormai vicinissimi alla finale del GF Vip 7 e a parlare è stata l’opinionista Sonia Bruganelli, che a proposito di Antonella Fiordelisi ha voluto raccontare tutta la sua verità. In tanti si sono accorti del supporto della moglie di Paolo Bonolis all’ex concorrente del programma, che potrebbe presenziare in studio anche se nulla è sicuro. Infatti, si sono sparse delle voci su un clamoroso litigio di un ex gieffino col programma con gli squalificati che potrebbero non avere l’autorizzazione a partecipare all’ultima puntata. L’esperienza al GF Vip 7 è stata molto dura e anche Sonia Bruganelli se n’è resa conto, avendola vissuta in prima persona. Antonella Fiordelisi è stata la tipica concorrente amata e odiata, infatti su un fronte era sostenuta ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Siamo ormai vicinissimifinale del GF Vip 7 e are è stata l’opinionista, che a proposito diFiordelisi ha voluto raccontare tutta la sua verità. In tanti si sono accorti del supporto della moglie di Paolo Bonolis all’ex concorrente del programma, che potrebbe presenziare in studio anche se nulla è sicuro. Infatti, si sono sparse delle voci su un clamoroso litigio di un ex gieffino col programma con gli squalificati che potrebbero non avere l’autorizzazione a partecipare all’ultima puntata. L’esperienza al GF Vip 7 è stata molto dura e anchese n’è resa conto, avendola vissuta in prima persona.Fiordelisi è stata la tipica concorrente amata e odiata, infatti su un fronte era sostenuta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianlucaMa44611 : @Ilariaaapet1 @saaaabbr @Anto_Fiordelisi Meno invadenza per favore visto che non sono al servizio vostro e si sono… - GianlucaMa44611 : @muto_silvi78495 @Ilariaaapet1 @Anto_Fiordelisi Meno invadenza per favore visto che non sono al servizio vostro e s… - brunotrebbi : @539th se c'è la certezza che il motore elettrico soppianterà quello a combustione (e può essere benissimo eh, lo d… - heroleo16 : RT @TizianaAnelli1: Ciao #nikiters i donnalisi ci hanno chiesto per favore di non essere taggati nelle dinamiche della casa,per richiesta v… - Daniele71206277 : @BeppeCampi @stanzaselvaggia @thelazzinho Certo perché essere nominati da lei,odiata quasi da tutta Italia,sia un g… -