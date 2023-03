"Per non finire come Donnarumma": Leao-Milan, una ipotesi estrema (Di venerdì 31 marzo 2023) Per il Milan un'altra tegola: Zlatan Ibrahimovic si è ferma un'altra volta. E c'è ancora lo scottante tema legato al rinnovo di Rafael Leao. Secondo il Corriere della Sera, è spuntata l'ipotesi rinnovo a breve termine (fino al 2025) in modo da posticipare il problema, guadagnando tempo. Ma i tifosi non possono essere contenti. Il portoghese non sorride più in campo, non è decisivo come a inizio stagione, e ha la mente occupata — si direbbe — da moda e serate. Fatti che però il giocare, molto attivo sui social, ha smentito. I tifosi del Diavolo sono di malumore, ripensando agli addii polemici di Donnarumma, Calhanoglu e di Kessie, che in Spagna non si trova benissimo e la prossima estate valuta se tornare in Italia. Ibra, altro guai: lesione alla coscia destra Per Ibrahimovic invece una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Per ilun'altra tegola: Zlatan Ibrahimovic si è ferma un'altra volta. E c'è ancora lo scottante tema legato al rinnovo di Rafael. Secondo il Corriere della Sera, è spuntata l'rinnovo a breve termine (fino al 2025) in modo da posticipare il problema, guadagnando tempo. Ma i tifosi non possono essere contenti. Il portoghese non sorride più in campo, non è decisivoa inizio stagione, e ha la mente occupata — si direbbe — da moda e serate. Fatti che però il giocare, molto attivo sui social, ha smentito. I tifosi del Diavolo sono di malumore, ripensando agli addii polemici di, Calhanoglu e di Kessie, che in Spagna non si trova benissimo e la prossima estate valuta se tornare in Italia. Ibra, altro guai: lesione alla coscia destra Per Ibrahimovic invece una ...

