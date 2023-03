Per gestire il Pnrr, pieni poteri (stavolta sì) a Palazzo Chigi! (Di venerdì 31 marzo 2023) Al direttore - Tutte le scadenze del Pnrr erano state rispettate dal governo Draghi ma con l’attuale esecutivo si è cominciato a parlare di modifiche e di rinvii, senza nemmeno spiegare cosa si intenda fare, a partire dalla governance. La gestione dei processi, come rilevato dalla Corte dei conti, è complessa a causa di un sistema burocratico lento e non controllabile. Rischiamo di perdere la più importante occasione di crescita che il paese abbia mai avuto da molti anni a questa parte per far fronte alle sfide della modernità: essere competitivi, far crescere l’economia e ridurre le diseguaglianze. Condivido la necessità, di fronte a un quadro tanto preoccupante e all’incapacità conclamata del governo Meloni di gestire questo dossier cruciale, di affidare la gestione del Pnrr a un civil servant, scelto fuori dalle logiche di bottega e ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 31 marzo 2023) Al direttore - Tutte le scadenze delerano state rispettate dal governo Draghi ma con l’attuale esecutivo si è cominciato a parlare di modifiche e di rinvii, senza nemmeno spiegare cosa si intenda fare, a partire dalla governance. La gestione dei processi, come rilevato dalla Corte dei conti, è complessa a causa di un sistema burocratico lento e non controllabile. Rischiamo di perdere la più importante occasione di crescita che il paese abbia mai avuto da molti anni a questa parte per far fronte alle sfide della modernità: essere competitivi, far crescere l’economia e ridurre le diseguaglianze. Condivido la necessità, di fronte a un quadro tanto preoccupante e all’incapacità conclamata del governo Meloni diquesto dossier cruciale, di affidare la gestione dela un civil servant, scelto fuori dalle logiche di bottega e ...

