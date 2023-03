Per Carlo Bonomi, è stato Giuseppe Conte a scrivere male dall’inizio il Pnrr italiano (Di venerdì 31 marzo 2023) «Ricordo com’è nato il Pnrr: a Villa Pamphilj nel giugno del 2020. Lì ebbi un confronto con Giuseppe Conte (allora premier, ndr) perché noi immaginavamo un Piano che si concentrasse a rafforzare il potenziale di crescita del Paese. Ci siamo invece trovati di fronte a una serie di interventi a pioggia». Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi sul Corriere ricorda quelli che Giuseppe Conte definì gli “Stati generali dell’economia”, una serie di incontri a porte chiuse per discutere il rilancio economico dell’Italia dopo la pandemia, che si rivelarono in realtà solo un buco nell’acqua e una parata propagandistica per il governo. Mentre il famoso “piano Colao” veniva invece mandato in soffitta. «Poi è arrivato il governo di Mario Draghi, certo», continua ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 31 marzo 2023) «Ricordo com’è nato il: a Villa Pamphilj nel giugno del 2020. Lì ebbi un confronto con(allora premier, ndr) perché noi immaginavamo un Piano che si concentrasse a rafforzare il potenziale di crescita del Paese. Ci siamo invece trovati di fronte a una serie di interventi a pioggia». Il presidente di Confindustriasul Corriere ricorda quelli chedefinì gli “Stati generali dell’economia”, una serie di incontri a porte chiuse per discutere il rilancio economico dell’Italia dopo la pandemia, che si rivelarono in realtà solo un buco nell’acqua e una parata propagandistica per il governo. Mentre il famoso “piano Colao” veniva invece mandato in soffitta. «Poi è arrivato il governo di Mario Draghi, certo», continua ...

