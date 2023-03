Per arrivare a Osimhen il Psg vuole inserire come contropartite Paredes e Icardi (Rmc Sport) (Di venerdì 31 marzo 2023) L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è uno dei giocatori ad aver segnato più di tutti nei cinque maggiori campionati europei ed è finito nel mirino del Psg e di altre squadre europee. Luis Campos conosce bene Victor Osimhen, che lo ha portato al Lille nell’estate del 2019. Il portoghese ha incontrato il suo entourage per convincerlo a trasferirsi a Parigi. Le due parti si sono incontrate più volte, secondo Rmc Sport. Victor Osimhen, che non era d’accordo all’inizio, oggi sembra essere non è contrario ad una partenza a fine anno. Secondo le informazioni di Rmc Sport, il presidente del Napoli si aspetta almeno 100 milioni di euro per cedere il proprio bomber. Nel 2020 il club italiano aveva impegnato quasi 80 milioni di euro per assicurarsi i servizi dell’attaccante nigeriano. Sulla carta ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) L’attaccante del Napoli, Victor, è uno dei giocatori ad aver segnato più di tutti nei cinque maggiori campionati europei ed è finito nel mirino del Psg e di altre squadre europee. Luis Campos conosce bene Victor, che lo ha portato al Lille nell’estate del 2019. Il portoghese ha incontrato il suo entourage per convincerlo a trasferirsi a Parigi. Le due parti si sono incontrate più volte, secondo Rmc. Victor, che non era d’accordo all’inizio, oggi sembra essere non è contrario ad una partenza a fine anno. Secondo le informazioni di Rmc, il presidente del Napoli si aspetta almeno 100 milioni di euro per cedere il proprio bomber. Nel 2020 il club italiano aveva impegnato quasi 80 milioni di euro per assicurarsi i servizi dell’attaccante nigeriano. Sulla carta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CLEMENTINOIENA : E qui mi parte la lacrima…. Ecco cosa dice il grande Rosario Fiorello di me… Tanti anni di sacrifici per arrivare q… - HSkelsen : Purtroppo devo dare ragione al @fattoquotidiano. A volte ci sono decisori che firmano accordi sulla Belt & Road con… - GiovaQuez : Parsi: “Una pace giusta parte dall’uscita della Russia dai territori occupati nel 2022 per poi discutere degli altr… - Azzurra76363637 : RT @Sarasunn_: 'Neanche mi sarei aspettata di arrivare fino qua' 'A volte le cose succedono perché devono succedere così, senza cercarlo t… - MICHELAPAGANI6 : RT @gibalda: Un'altra settimana è passata. Le risposte su #opzionedonna dovevano arrivare 'a breve'. Qual è il concetto di 'a breve' per qu… -