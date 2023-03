Pensioni anticipate 2024, Barbagallo (Cisl): Superare la Fornero costa troppi soldiSecondo Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil pensionati, per superare la legge Fornero sarebbero necessarie considerevoli risorse finanziarie, e per questo sarà difficile riuscirci. (Di venerdì 31 marzo 2023) Il segretario generale della Fnp Cisl, Carmelo Barbagallo, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress ha parlato a fondo della riforma delle Pensioni e di come la legge Fornero sia al momento impossibile da superare. Ultime notizie su Pensioni anticipate 2024: ancora una volta la Fornero non sarà superata Il segretario sulla riforma delle Pensioni spiega subito: “Il tavolo delle Pensioni è scomparso dai radar, ultimamente il governo ci convoca ma non ci ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 31 marzo 2023) IlFnp, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress ha parlato a fondoriforma dellee di come lasia al momento impossibile da. Ultime notizie su: ancora una volta lanonsuperata Ilsulla riforma dellespiega subito: “Il tavolo delleè scomparso dai radar, ultimamente il governo ci convoca ma non ci ...

