«Pecoraro del Popolo | tuo figlio deve morire» | lo stalker di Giuseppe Conte a processo a Roma

(Di venerdì 31 marzo 2023) Luca Gubbioni ha 44 anni e per 22 giorni, dal 31 marzo al 22 aprile del 2020, ha scritto all’allora presidente del Consiglioaugurandogli la morte di figli e parenti. Lo ha minacciato e ingiuriato fino a che l’ex Avvocato delnon lo ha denunciato. Adesso è stato rinviato a giudizio a, dove è iniziato ilnei suoi confronti. Disoccupato, con precedenti per minacce, molestie e droga, l’uomo originario di Amelia in provincia di Terni ha cominciato a insultarlo con messaggi mandati all’indirizzo di posta elettronica della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «Sei un lurido schifoso… lurido terrone». E ancora: «Devi crepare, vigliacco». Dal 14 aprile in poi, racconta l’edizionena di Repubblica, è stata un’escalation: «Ti...