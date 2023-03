**Pd: Schlein e Conte in Friuli alleati ma distanti, leader M5S 'condivisione o soli'** (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - alleati ma distanti. Elly Schlein e Giuseppe Conte sono andati entrambi in Friuli Venezia Giulia per la campagna elettorale, ma senza alcuna iniziativa comune benché in coalizione alle regionali. Ieri la segretaria del Pd aveva detto di essere "felicissima" per l'alleanza nella regione spiegando però che ogni intesa si fa, solo se c'è "un progetto condiviso", nulla è precostituito. E oggi anche Conte si mostra altrettanto cauto: "Il Friuli laboratorio per l'alleanza con il Pd? Noi questi laboratori li teniamo sempre aperti laddove ci sono le condizioni ovvero dove c'è l'opportunità di condividere obiettivi politici chiari. Quando queste condizioni non ci sono, preferiamo andare da soli". E a chi gli notare come, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) -ma. Ellye Giuseppesono andati entrambi inVenezia Giulia per la campagna elettorale, ma senza alcuna iniziativa comune benché in coalizione alle regionali. Ieri la segretaria del Pd aveva detto di essere "felicissima" per l'alleanza nella regione spiegando però che ogni intesa si fa, solo se c'è "un progetto condiviso", nulla è precostituito. E oggi anchesi mostra altrettanto cauto: "Illaboratorio per l'alleanza con il Pd? Noi questi laboratori li teniamo sempre aperti laddove ci sono le condizioni ovvero dove c'è l'opportunità di condividere obiettivi politici chiari. Quando queste condizioni non ci sono, preferiamo andare da". E a chi gli notare come, a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaMarcucci : Siamo passati in pochi mesi dall’agenda Draghi ad un partito che sembra assumere come modello Mélenchon @Linkiesta - lucianonobili : In Regione Lazio il PD mostra un'ansia spasmodica di poltrone e un deficit assoluto di politica. Calpestando ogni… - NicolaPorro : Il #Pd è nel caos, ecco chi sta già facendo le valigie per passare con #Renzi e #Calenda ?? - CardelliAc : RT @ottogattotto: #Schlein ' ....i suoi grandi elettori che sono la vecchia guardia del #Pd, buona parte sempre quella che è stata dietro… - elvise1657 : RT @ottogattotto: #Schlein ' ....i suoi grandi elettori che sono la vecchia guardia del #Pd, buona parte sempre quella che è stata dietro… -