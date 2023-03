Paura per Kiyine: incidente shock! L’auto decolla e sfonda una palestra (Di venerdì 31 marzo 2023) Scene spaventose arrivano da Liegi. L’ex giocatore di Venezia, Salernitana e Chievo, Sofian Kiyine, è stato protagonista di un incidente shock con la sua auto. Il centrocampista belga è letteralmente decollato con la sua auto dopo aver colpito una rotonda a tutta velocità. La vettura è volata letteralmente finendo contro un palazzetto, il cui muro è stato sfondato. L’OH Leuven, attuale squadra di Kiyine ha fatto sapere che il calciatore non è in pericolo di vita e che non sono state coinvolte altre persone. La vidéo de l’effroyable accident de voiture de Sofiane #Kiyine (OH Leuven #Louvain) pic.twitter.com/YPUvWELbhB — Africa Scandal ? (@AfricaScandal) March 31, 2023 L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 31 marzo 2023) Scene spaventose arrivano da Liegi. L’ex giocatore di Venezia, Salernitana e Chievo, Sofian, è stato protagonista di unshock con la sua auto. Il centrocampista belga è letteralmenteto con la sua auto dopo aver colpito una rotonda a tutta velocità. La vettura è volata letteralmente finendo contro un palazzetto, il cui muro è statoto. L’OH Leuven, attuale squadra diha fatto sapere che il calciatore non è in pericolo di vita e che non sono state coinvolte altre persone. La vidéo de l’effroyable accident de voiture de Sofiane #(OH Leuven #Louvain) pic.twitter.com/YPUvWELbhB — Africa Scandal ? (@AfricaScandal) March 31, 2023 L'articolo CalcioWeb.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : Che strano: aumentano i controlli sul #RedditoDiCittadinanza e crollano le domande del 65%. Sono diventati tutti im… - fattoquotidiano : Parigi, il presidio di prof e genitori per l’arresto di due 15enni dopo lo sciopero al liceo: “La polizia ci fa pau… - madforfree : Il 17/10/22 Antonio D'Avino, presidente Fimp (pediatri) disse: “Per far aumentare vaccinazioni antiCovid in bambini… - maitre_a_panZer : …inglesi vietavano le macchine per stampare fibbie. La paura è un sentimento democratico e trasversale. Esattamente… - maitre_a_panZer : Vale per la ruota, il fuoco - pensate a quanto doveva spaventarci il fuoco, ci fa paura ancora oggi - , i telai mec… -