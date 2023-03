Pato | “Milan-Napoli | vi dico come finirà e chi passerà il turno”

(Di venerdì 31 marzo 2023), ha espresso con grande convinzione la sua previsione sul passaggio delin Champions League tra. Alexandre Rodrigues da Silva, noto al pubblicoAlexandreo semplicemente, ha espresso con convinzione la sua previsione sul passaggio delin Champions League e la successiva approdo in semifinale tra. Le due squadre si affronteranno prima allo stadio Diego Armando Maradona in campionato domenica alle 20,45, poi a San Siro il 12 aprile e infine ancora a Fuorigrotta il 18 alle ore 21. Si prevede un clima infuocato per tutte e tre le partite, con i biglietti già esauriti., ex attaccante del, ha scommesso sulla sua vecchia ...

Commenta per primosceglie il. Ecco quanto dichiarato dall'attaccante brasiliano in una live su AllMilan.it:Io penso che ilsta bene e che ha la squadra giusta per questo momento della Champions League; ......e Berlusconi comunicarono ufficialmente il ritorno di Shevchenko al. Ritroverà ad attenderlo tutta la sua tifoseria, ma non più la sua vecchia maglia N°7, nel frattempo indossata da, e ...Non aveva la tecnica di Kakà o di Dinho; non aveva il fisico di Ibra o la velocità di. Ma lui ... Ilha passato il girone di champions, ha passato gli ottavi, ma qualcuno si ricorda di Leao ...

Pato: “Il Milan passerà il turno in Champions. Possiamo sognare la finale” Pianeta Milan

meglio conosciuto come Alexandre Pato o semplicemente Pato, non ha dubbi su chi passerà il turno in Champions League e dunque approderà in semifinale tra Milan e Napoli, due squadre che si ...