Pasticcini secchi | un vortice di immensa golosità all’arancia

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 31 marzo 2023) Isono dei dolcetti deliziosi, profumatidi origini araba, apprezzatissimi alle nostre latitudini! Per una resa perfetta, servitevi di una sac à poche con il beccuccio a stella e formate dei piccoli vortici di, perfetti per il tè delle cinque! Invitate la vostra migliore amica e offritele queste squisitezze, scioglierete ogni indugio e vi abbandonerete al piacere della chiacchiera e della gola, con la gioia di una tempo. Che aspettate allora? Mettetevi subito al lavoro, saranno pronti per merenda, proprio quando il campanello suonerà e lei farà capolino sull’uscio! Noi iniziamo!: ingredienti e preparazione. Per questa ricetta procuratevi: amido di mais, 225 g zucchero, 175 g farina bianca, 500 g farina di mandorle, 100 ...