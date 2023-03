Pasqua si avvicina: elevazione musicale del coro dell’Immacolata (Di venerdì 31 marzo 2023) Bergamo. Musica e spiritualità danno vita a un pomeriggio speciale alla Basilica di Sant’Alessandro in colonna, a Bergamo in via Sant’Alessandro, 35. Domenica 2 aprile alle 17 si rinnova l’appuntamento con l’elevazione musicale Pasquale del coro dell’Immacolata di Bergamo, che quest’anno festeggia i suoi 119 anni. Fondato nel 1904, presta principalmente il suo servizio liturgico in questa basilica, ma si esibisce anche su invito e in varie occasioni all’interno della Diocesi, accompagnando, per esempio, la cerimonia dell’ordinazione dei nuovi sacerdoti in duomo. Il direttore è il maestro Ivan Zucchetti e il coro sarà accompagnato dalle note dell’organo suonato dal maestro Fabio Nava. Come da tradizione, il momento musicale proposto in vista della ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 31 marzo 2023) Bergamo. Musica e spiritualità danno vita a un pomeriggio speciale alla Basilica di Sant’Alessandro in colonna, a Bergamo in via Sant’Alessandro, 35. Domenica 2 aprile alle 17 si rinnova l’appuntamento con l’le deldi Bergamo, che quest’anno festeggia i suoi 119 anni. Fondato nel 1904, presta principalmente il suo servizio liturgico in questa basilica, ma si esibisce anche su invito e in varie occasioni all’interno della Diocesi, accompagnando, per esempio, la cerimonia dell’ordinazione dei nuovi sacerdoti in duomo. Il direttore è il maestro Ivan Zucchetti e ilsarà accompagnato dalle note dell’organo suonato dal maestro Fabio Nava. Come da tradizione, il momentoproposto in vista della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... arcocielo : RT @SardegnaG: SI avvicina la #Pasqua e torna la guerra dell'agnello, piatto tradizionale in #Sardegna: tante prese di posizione contro il… - 4uriga : @spank75 Si avvicina la Pasqua avete fatto le Easter Pastries? Mi confermate che è un dolce tipico del Colorado? - lacittanews : Si avvicina la Pasqua e piacerebbe uscire e andare in posti dove c’è più caldo. Dove andare? Ecco alcuni posti dove… - CorradoCarta71 : RT @Poddighinu8493: Si avvicina la Pasqua e questo vuol dire formagelle #Pasqua2023 #Sassari #Sardegna - servizialbatros : RT @_Velies_: La Pasqua si avvicina e vi voglio far conoscere un dolce pasquale tipico dell'Oregon -