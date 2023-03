Pasqua in Toscana, ecco gli eventi più curiosi (Di venerdì 31 marzo 2023) Dallo "scoppio del carro" a Firenze, al volo del crocifisso a Castiglion fiorentino. La bizzarra "ruzzolata delle uova" nel Mugello e le copie di fidanzati che regalano cedri e limoni al vescovo nel paese di Bibbona. Le stranezze della settimana santa in Toscana Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 marzo 2023) Dallo "scoppio del carro" a Firenze, al volo del crocifisso a Castiglion fiorentino. La bizzarra "ruzzolata delle uova" nel Mugello e le copie di fidanzati che regalano cedri e limoni al vescovo nel paese di Bibbona. Le stranezze della settimana santa in

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chrisdabin : RT @rep_firenze: Toscana sold out: feste di Pasqua tra città e spiagge [aggiornamento delle 07:07] - News24Toscana : LIVORNO - I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, d’intesa con l’Azienda USL Toscana nord ovest ed il Pre… - rep_firenze : Toscana sold out: feste di Pasqua tra città e spiagge [aggiornamento delle 07:07] - arno_it : ?? New Podcast! 'Pasqua in Toscana, gli eventi più curiosi - Ep. 144' on @Spreaker #carro #castiglion #consigli… - toscanamedianew : Scuola verso le vacanze di Pasqua, tutte le date -