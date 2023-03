Parte oggi One Health Project: un percorso innovativo che coinvolge le Persone nella trasformazione della salute (Di venerdì 31 marzo 2023) Gli italiani non conoscono il modello One Health ma il 75% crede che il benessere di esseri umani, animali, piante e ambiente sia fortemente interconnesso e il 90% è disposto a cambiare il proprio stile di vita per la salute di tutti Questi i risultati dell’indagine su un campione rappresentativo della popolazione italiana: il punto Partenza di un programma divulgativo aperto a cittadini, Università, Associazioni di Pazienti, media Roma, 31 marzo 2023 – È online da oggi One Health Project un sito dedicato al progetto innovativo sulla One Health, promosso dall’ESG Culture LAB di Eikon Strategic Consulting e Healthware Group con il supporto incondizionato di Fondazione MSD. Il percorso mira a ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 31 marzo 2023) Gli italiani non conoscono il modello Onema il 75% crede che il benessere di esseri umani, animali, piante e ambiente sia fortemente interconnesso e il 90% è disposto a cambiare il proprio stile di vita per ladi tutti Questi i risultati dell’indagine su un campione rappresentativopopolazione italiana: il puntonza di un programma divulgativo aperto a cittadini, Università, Associazioni di Pazienti, media Roma, 31 marzo 2023 – È online daOneun sito dedicato al progettosulla One, promosso dall’ESG Culture LAB di Eikon Strategic Consulting eware Group con il supporto incondizionato di Fondazione MSD. Ilmira a ...

