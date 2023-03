Parte dalla Puglia l’innovazione nell’agrivoltaico italiano (Di venerdì 31 marzo 2023) : il Consorzio Global Fresh Fruit di Massafra, Vespera Energy di Grottaglie e la startup i-Pergola hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per la promozione e la realizzazione di sistemi agrivoltaici 4.0, in grado di rispettare le colture esistenti e accedere ai finanziamenti del settore. Ricordiamo che il PNRR ha stanziato 1,1 miliardi di euro nella missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” per sostenere, con incentivi a fondo perduto, lo sviluppo dell’agrivoltaico. I sistemi fotovoltaici tradizionali prevedono l’installazione di grandi estensioni di pannelli fissi a una determinata altezza su sovrastrutture dedicate; questi, producendo ombra, in taluni casi potrebbero creare una “sofferenza” alle colture sottostanti che perciò vengono sostituire con altre, come barbabietole, lattughe o patate. Così per il periodo necessario ai fondi di investimento per ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 31 marzo 2023) : il Consorzio Global Fresh Fruit di Massafra, Vespera Energy di Grottaglie e la startup i-Pergola hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per la promozione e la realizzazione di sistemi agrivoltaici 4.0, in grado di rispettare le colture esistenti e accedere ai finanziamenti del settore. Ricordiamo che il PNRR ha stanziato 1,1 miliardi di euro nella missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” per sostenere, con incentivi a fondo perduto, lo sviluppo dell’agrivoltaico. I sistemi fotovoltaici tradizionali prevedono l’installazione di grandi estensioni di pannelli fissi a una determinata altezza su sovrastrutture dedicate; questi, producendo ombra, in taluni casi potrebbero creare una “sofferenza” alle colture sottostanti che perciò vengono sostituire con altre, come barbabietole, lattughe o patate. Così per il periodo necessario ai fondi di investimento per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : Finalmente un Governo dalla parte dei cittadini ?????? - rulajebreal : La battaglia tra democrazia e autocrazia come la questione determinante del nostro tempo. Putin, Bolsonaro, Orban… - LaVeritaWeb : Sentito dalla commissione d’inchiesta, il manager nega chiarimenti sul caso dei messaggini tra Albert Bourla e Ursu… - Simone_SS87 : RT @sportface2016: #Spinazzola-#Pellegrini: in casa #Roma nessuna preoccupazione per l'apertura del fascicolo da parte della Procura. Secon… - fdr_mou : RT @sportface2016: #Spinazzola-#Pellegrini: in casa #Roma nessuna preoccupazione per l'apertura del fascicolo da parte della Procura. Secon… -