Parmesano Snack | così la Colombia vuole appropriarsi del parmigiano

Un'azienda casearia Colombiana ha tentato per la sesta volta di registrare il marchio "Parmesano Snack", sfruttando indebitamente la fama del parmigiano: l'ennesimo assalto (respinto) al "Made in Italy"

