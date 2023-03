Parma-Palermo sabato 01 aprile 2023 ore 14 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 31 marzo 2023)si sfidano in un scontro diretto per l’accesso alla zona playoff. Gli emiliani padroni di casa hanno fatto solo un punto nelle ultime tre partite giocate in casa, solo parzialmente compensato dai sei conquistati nelle tre giocate in trasferta, e così sono finiti al nono posto in classifica, anche se solo a InfoBetting: Scommesse Sportive e