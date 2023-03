Parigi 2024, Salvini: “Giusta la partecipazione di atleti e bielorussi, non devono pagare loro” (Di venerdì 31 marzo 2023) Il ministro Matteo Salvini è intervenuto ai microfoni di Radio Capital, dicendo la sua sulla partecipazione di atleti russi e bielorussi ai Giochi di Parigi 2024: “A mio avviso possono gareggiare senza bandiera né simboli. Credo che non debbano essere i singoli, che magari neanche condividono le azioni della Russia, a pagare per la guerra in corso. Segnale a Putin? Di certo non si dà escludendo un atleta paralimpico“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Il ministro Matteoè intervenuto ai microfoni di Radio Capital, dicendo la sua sulladirussi eai Giochi di: “A mio avviso possono gareggiare senza bandiera né simboli. Credo che non debbano essere i singoli, che magari neanche condividono le azioni della Russia, aper la guerra in corso. Segnale a Putin? Di certo non si dà escludendo un atleta paralimpico“. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Parigi2024, #Salvini: “Giusta la partecipazione di atleti e bielorussi, non devono pagare loro per la guerra in co… - claudiomontar : La comprensione ucraina dello Spirito Olimpico - Vietare ai propri stessi atleti di partecipare a Parigi 2024 dove… - MichelaRoi : RT @Gianl1974: ????? 'La bandiera bianca è ricoperta dal sangue degli ucraini': il ministero della Difesa ha messo in guardia contro l'ammiss… - Sissijj14 : RT @Giancky26: Nuovo logo per le Olimpiadi di #Parigi 2024. ???? - S3b4st14nP : RT @Gianl1974: ????? 'La bandiera bianca è ricoperta dal sangue degli ucraini': il ministero della Difesa ha messo in guardia contro l'ammiss… -