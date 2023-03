Papa Francesco verrà dimesso domani dal ricovero al Gemelli (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Pontefice ha passato due notti all'ospedale Gemelli di Roma a causa di un'infezione polmonare e sembrerebbe che la situazione sia sotto controllo. «Il rientro a casa Santa Marta di Sua Santità è previsto nella giornata di domani, all’esito dei risultati degli ultimi accertamenti di questa mattina»: Lo comunica il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, aggiungendo che «la giornata di ieri è trascorsa bene, con un normale decorso clinico». «Nella serata – prosegue Bruni – Papa Francesco ha cenato, mangiando la pizza, insieme a quanti lo assistono in questi giorni di degenza ospedaliera: con il Santo Padre erano presenti i medici, gli infermieri, gli assistenti ed il personale della Gendarmeria». «Posso confermare che, essendo prevista la sua uscita dall’ospedale nella giornata di ... Leggi su panorama (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Pontefice ha passato due notti all'ospedaledi Roma a causa di un'infezione polmonare e sembrerebbe che la situazione sia sotto controllo. «Il rientro a casa Santa Marta di Sua Santità è previsto nella giornata di, all’esito dei risultati degli ultimi accertamenti di questa mattina»: Lo comunica il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, aggiungendo che «la giornata di ieri è trascorsa bene, con un normale decorso clinico». «Nella serata – prosegue Bruni –ha cenato, mangiando la pizza, insieme a quanti lo assistono in questi giorni di degenza ospedaliera: con il Santo Padre erano presenti i medici, gli infermieri, gli assistenti ed il personale della Gendarmeria». «Posso confermare che, essendo prevista la sua uscita dall’ospedale nella giornata di ...

