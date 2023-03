Papa Francesco "uscirà domani e presiederà riti Settimana Santa" (Di venerdì 31 marzo 2023) Città del Vaticano, 31 mar. (Adnkronos) - Papa Francesco, ricoverato da mercoledì al Gemelli di Roma per una infezione respiratoria, "in base alle informazioni che ho io, uscirà domani dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa". A dirlo all'Adnkronos è il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. "Con il Papa - osserva ancora Re - ci sarà in ogni celebrazione un cardinale celebrante al quale spetteranno le incombenze all'altare". Il cardinale Sandri celebrerà la domenica delle Palme, "io - ribadisce Re - la domenica di Pasqua. Il Papa ci sarà per l'Urbi et Orbi, leggerà il messaggio e presiederà tutti i riti". Intanto, a quanto si apprende, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Città del Vaticano, 31 mar. (Adnkronos) -, ricoverato da mercoledì al Gemelli di Roma per una infezione respiratoria, "in base alle informazioni che ho io,dal Gemelli, così potrà presiedere tutti idella". A dirlo all'Adnkronos è il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. "Con il- osserva ancora Re - ci sarà in ogni celebrazione un cardinale celebrante al quale spetteranno le incombenze all'altare". Il cardinale Sandri celebrerà la domenica delle Palme, "io - ribadisce Re - la domenica di Pasqua. Ilci sarà per l'Urbi et Orbi, leggerà il messaggio etutti i". Intanto, a quanto si apprende, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - askanews_ita : #PapaFrancesco risponde bene alle terapie: è in costante miglioramento - MadamaL41898457 : RT @ComunistaRosso: Il rischio è che alla morte di Papa Francesco la Chiesa si luteranizzi con un Papa marionetta degli USA. La Chiesa, se… -