Papa Francesco "uscirà domani e presiederà riti Settimana Santa" (Di venerdì 31 marzo 2023) Papa Francesco, ricoverato da mercoledì al Gemelli di Roma per una infezione respiratoria, "in base alle informazioni che ho io, uscirà domani dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa".

