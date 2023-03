«Papa Francesco uscirà domani dal Gemelli e presiederà i riti della Settimana Santa»: l’annuncio del Vaticano in attesa della decisione dei medici (Di venerdì 31 marzo 2023) «Papa Francesco uscirà domani dal Gemelli così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa». A dirlo è il cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio cardinalizio, in una dichiarazione all’agenzia Adnkronos. La conferma arriva anche da quanto riferito da Re al Corriere: «Sì, questo è ciò che si prevede. Ho avuto occasione di parlare con il Papa ieri pomeriggio e si sente meglio. Si prevede che esca domani, sabato, e poi presieda tutte le celebrazioni, seduto sulla sedia a rotelle come è già accaduto in altre occasioni. Poi sarà l’ospedale a confermare, ma le previsioni sono queste». In attesa della ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) «dalcosì potrà presiedere tutti i». A dirlo è il cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio cardinalizio, in una dichiarazione all’agenzia Adnkronos. La conferma arriva anche da quanto riferito da Re al Corriere: «Sì, questo è ciò che si prevede. Ho avuto occasione di parlare con ilieri pomeriggio e si sente meglio. Si prevede che esca, sabato, e poi presieda tutte le celebrazioni, seduto sulla sedia a rotelle come è già accaduto in altre occasioni. Poi sarà l’ospedale a confermare, ma le previsioni sono queste». In...

Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una "infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Agenzia_Ansa : L'infezione polmonare di cui soffre il Papa Francesco è 'lieve', una 'bronchite'. Sarebbe stata provocata da un vir… - DomaniGiornale : ?? Le condizioni cliniche di #papaFrancesco, ricoverato per una bronchite su base infettiva, sono in miglioramento ?? - italyaturlarii : Papa Francesco: Bruni, domani il rientro a Santa Marta

Il Papa domani rientra in Vaticano Papa Francesco, si fa sapere, ' questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani ed ha ripreso il lavoro '. La giornata di ieri è trascorsa bene, con un normale decorso clinico'. Papa Francesco: Bruni, 'prevista sua presenza in piazza San Pietro per la Messa delle Palme' Domenica prossima, Domenica delle Palme, Papa Francesco sarà in piazza San Pietro. Lo rende noto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede. 'Essendo programmata la sua uscita dall'ospedale nella giornata di domani. Tg News - 31/3/2023 In questa edizione: - Papa Francesco esce Sabato dal Gemelli - Trump incriminato, 34 capi d'accusa - Lukashenko propone cessate il fuoco incondizionato - Istat, inflazione ai minimi da Maggio - Covid, aumento dell'indice. Papa Francesco lascia domani l'ospedale. Presiederà i riti della Settimana Santa. LIVE Sky Tg24 Papa Francesco celebrerà la messa delle Palme. Sabato uscirà dal Gemelli ROMA – Contrordine in Vaticano: sarà Papa Francesco a celebrare la messa della Domenica delle Palme, in piazza San Pietro, visto che domani, sabato 1 aprile 2023, uscirà dal Policlinico Gemelli. Francesco rientra a Casa Santa Marta Il direttore della Sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni lo ha riferito questa mattina, 31 marzo, ai giornalisti, parlando della seconda giornata di Papa Francesco al Policlinico Gemelli.