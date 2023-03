Papa Francesco: una Pasqua senza di lui? Il Vaticano prepara il “piano B” (Di venerdì 31 marzo 2023) La Settimana Santa è vicina ma, a preoccupare ora, sono le condizioni di salute di Papa Francesco. Riuscirà a presenziare? Domande, dubbi e incertezze che si sono presentati dopo la notizia del ricovero al “Gemelli” di sua Santità. Ma la macchina organizzativa della Santa Sede in vista delle feste della Pasqua, non si può fermare L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 31 marzo 2023) La Settimana Santa è vicina ma, a preoccupare ora, sono le condizioni di salute di. Riuscirà a presenziare? Domande, dubbi e incertezze che si sono presentati dopo la notizia del ricovero al “Gemelli” di sua Santità. Ma la macchina organizzativa della Santa Sede in vista delle feste della, non si può fermare L'articolo proviene da La Luce di Maria.

