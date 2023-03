Papa Francesco sta meglio. Ma resterà ancora in ospedale (Di venerdì 31 marzo 2023) È il secondo ricovero per Papa Francesco al Gemelli. La sua prima volta fu il 4 luglio 2021 quando, dopo l’Angelus, fu sottoposto ad un intervento chirurgico al colon. In ospedale allora restò 10 giorni per poi proseguire la convalescenza in Vaticano. Papa Francesco resterà ancora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma Con l’età gli acciacchi naturalmente si sentono: una forte sciatalgia e da circa un anno una gonalgia, ossia un dolore al ginocchio, lo costringono a muoversi in sedia a rotelle o con l’aiuto di un bastone. Ma tutto sommato le sue condizioni sono buone. Certo è che la salute di Papa Francesco, classe 1936, è sempre stata usata dai suoi detrattori, fin dall’anno della sua elezione al soglio petrino. Seconda notte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 31 marzo 2023) È il secondo ricovero peral Gemelli. La sua prima volta fu il 4 luglio 2021 quando, dopo l’Angelus, fu sottoposto ad un intervento chirurgico al colon. Inallora restò 10 giorni per poi proseguire la convalescenza in Vaticano.ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma Con l’età gli acciacchi naturalmente si sentono: una forte sciatalgia e da circa un anno una gonalgia, ossia un dolore al ginocchio, lo costringono a muoversi in sedia a rotelle o con l’aiuto di un bastone. Ma tutto sommato le sue condizioni sono buone. Certo è che la salute di, classe 1936, è sempre stata usata dai suoi detrattori, fin dall’anno della sua elezione al soglio petrino. Seconda notte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - KH0Rvhs5YBShfVb : RT @ParoleCristiane: Per favore, non dimenticate di pregare per me! Papa Francesco - fcolarieti : Papa Francesco sta meglio. Ma resterà ancora in ospedale. I suoi rivali costretti a rinviare i festeggiamenti. Pron… -

Papa Francesco, Cardinale Re: 'Uscirà domani dall'ospedale' Il decano del Collegio cardinalizio dice all'Adnkronos: 'In base alle informazioni che ho io, uscirà domani dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa'. Papa Francesco, ha trascorso anche la seconda notte in maniera tranquilla . La nottata, fanno sapere, è passata serenamente. Lo staff medico, nella serata di ieri, ha fatto sapere che al Pontefice 'è ... Midjourney: stop alla prova gratuita dopo i deepfake di Trump e Papa Francesco I già citati recenti casi dei deepfake relativi a Papa Francesco vestito alla moda, e dell'arresto di Donald Trump, hanno richiamato l'attenzione di media e pubblico sui rischi posti dai generatori ... Papa Francesco presiederà i riti di Pasqua. Pronto a lasciare l'ospedale 'Papa Francesco è come un giocatore di scacchi: sempre più avanti'. Parola del suo storico collaboratore - guarda INFRAGILITO - La salute del Papa, oggi 86enne, preoccupa da qualche tempo e lui ... Il decano del Collegio cardinalizio dice all'Adnkronos: 'In base alle informazioni che ho io, uscirà domani dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa'., ha trascorso anche la seconda notte in maniera tranquilla . La nottata, fanno sapere, è passata serenamente. Lo staff medico, nella serata di ieri, ha fatto sapere che al Pontefice 'è ...I già citati recenti casi dei deepfake relativi avestito alla moda, e dell'arresto di Donald Trump, hanno richiamato l'attenzione di media e pubblico sui rischi posti dai generatori ...è come un giocatore di scacchi: sempre più avanti'. Parola del suo storico collaboratore - guarda INFRAGILITO - La salute del, oggi 86enne, preoccupa da qualche tempo e lui ... Papa Francesco spinge per le dimissioni, forse lascia ospedale già domani. LIVE Sky Tg24 Midjourney sospende la prova gratuita dopo i deepfake virali Le “foto” di Papa Francesco diventate virali nei giorni scorsi mostrano il pontefice con un’elegante piumino bianco che potrebbe indossare un rapper. Anche “foto” simili dell’ex presidente Donald ... Papa Francesco migliora: "dovrebbe uscire domani e presiedere i riti di Pasqua" Per un cattolico, il Papa è la persona scelta da Dio per guidare la sua Chiesa. Per il mondo, il Papa è una persona vestita di bianco alle cui parole il mondo presta attenzione. Ma da ieri, io credo, ... Le “foto” di Papa Francesco diventate virali nei giorni scorsi mostrano il pontefice con un’elegante piumino bianco che potrebbe indossare un rapper. Anche “foto” simili dell’ex presidente Donald ...Per un cattolico, il Papa è la persona scelta da Dio per guidare la sua Chiesa. Per il mondo, il Papa è una persona vestita di bianco alle cui parole il mondo presta attenzione. Ma da ieri, io credo, ...