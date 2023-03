Papa Francesco sta meglio. Forse sarà dimesso domani (Di venerdì 31 marzo 2023) È il secondo ricovero per Papa Francesco al Gemelli. La sua prima volta fu il 4 luglio 2021 quando, dopo l’Angelus, fu sottoposto ad un intervento chirurgico al colon. In ospedale allora restò 10 giorni per poi proseguire la convalescenza in Vaticano. Papa Francesco potrebbe lasciare il Policlinico Gemelli di Roma domani o al massimo nei prossimi giorni Con l’età gli acciacchi naturalmente si sentono: una forte sciatalgia e da circa un anno una gonalgia, ossia un dolore al ginocchio, lo costringono a muoversi in sedia a rotelle o con l’aiuto di un bastone. Ma tutto sommato le sue condizioni sono buone. Certo è che la salute di Papa Francesco, classe 1936, è sempre stata usata dai suoi detrattori, fin dall’anno della sua elezione al soglio petrino. Seconda notte ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 31 marzo 2023) È il secondo ricovero peral Gemelli. La sua prima volta fu il 4 luglio 2021 quando, dopo l’Angelus, fu sottoposto ad un intervento chirurgico al colon. In ospedale allora restò 10 giorni per poi proseguire la convalescenza in Vaticano.potrebbe lasciare il Policlinico Gemelli di Romao al massimo nei prossimi giorni Con l’età gli acciacchi naturalmente si sentono: una forte sciatalgia e da circa un anno una gonalgia, ossia un dolore al ginocchio, lo costringono a muoversi in sedia a rotelle o con l’aiuto di un bastone. Ma tutto sommato le sue condizioni sono buone. Certo è che la salute di, classe 1936, è sempre stata usata dai suoi detrattori, fin dall’anno della sua elezione al soglio petrino. Seconda notte ...

