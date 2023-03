Papa Francesco sarà dimesso domani. Il cardinale Re: “presiederà la settimana santa” (Di venerdì 31 marzo 2023) Papa Francesco sarà dimesso domani. Il cardinale Re rassicura che il Santo Padre “presiederà la settimana santa” Papa Francesco, ricoverato in seguito a una bronchite su base infettiva al Policlinico Gemelli di Roma, ha trascorso in maniera tranquilla anche la sua seconda notte di degenza. Un’altra buona notizia arriva dal cardinale Re, che ha annunciato le dimissioni ospedaliere nella giornata di domani, primo aprile: “Il Papa, in base alle informazioni che ho io, uscirà domani dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della settimana santa”. Lo ha dichiarato il cardinale ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 31 marzo 2023). IlRe rassicura che il Santo Padre “la, ricoverato in seguito a una bronchite su base infettiva al Policlinico Gemelli di Roma, ha trascorso in maniera tranquilla anche la sua seconda notte di degenza. Un’altra buona notizia arriva dalRe, che ha annunciato le dimissioni ospedaliere nella giornata di, primo aprile: “Il, in base alle informazioni che ho io, usciràdal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della”. Lo ha dichiarato il...

