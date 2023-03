(Di venerdì 31 marzo 2023), “in base alle informazioni che ho io, usciràdal, così potrà presiedere”: lo dice il cardinale Giovanni Battista Re (nella foto Ansa mentre celebra i funerali di Ratzinger), decano del Collegio cardinalizio, parlando con l’Adnkronos. Dal porporato parole di ottimismo. Le notizie che arrivano dallo staff medico delalsono più rassicuranti; anche la seconda notte è trascorsa tranquillamente e già ieri si parlava di un “netto miglioramento” delle condizioni di salute del, ricoverato da mercoledì pomeriggio per una infezione respiratoria . LEGGI ANCHE Ilsta meglio, ma non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - Agenzia_Ansa : Il Papa preme per lasciare il Gemelli, ma decideranno i medici. Trascorrerà anche questa notte al Policlinico e, pe… - aude_ita : RT @SecolodItalia1: Papa Francesco sarà dimesso domani dal Gemelli. “Presiederà tutti i riti della Settimana Santa” -

vorrebbe lasciare il Policlinico Gemelli entro sabato per poter presiedere i riti pasquali, ma l'ultima parola dovrebbe essere quella dei medici che al momento procedono giorno per ...Secondo fonti vicine all'entourage del pontefice, Bergoglio trascorrerà anche questa notte di venerdì, la terza, al Gemelli e, per quanto riguarda la giornata di sabato, è già stato approntato un ...- Il cardinale Giovanni Battista Re sostiene che il pontefice uscirà sabato dall'ospedale Gemelli e presenzierà ai riti della settimana ...

Papa Francesco ricoverato, seconda notte serena al Gemelli. Pronto piano per Pasqua. LIVE Sky Tg24

Il mondo in ansia per la salute di Francesco Preoccupazione per un "caro amico": con questo pensiero rivolto a Papa Bergoglio, Joe Biden testimonia l'ansia, avvertita in tutto il… Leggi ...Intelligenza Artificiale, la lettera di 8 primi ministri ai Big Tech Nel corso dei giorni scorsi, abbiamo provato a spiegare come alcune immagini (non solo quella di Papa Francesco con un piumino ...