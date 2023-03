Papa Francesco | Santa Sede | Sabato previsto il rientro in Vaticano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - COLIZZIALMERICO : ???? “Vos estis lux mundi”, motu proprio di #Papa Francesco sulla #pedofilia: ugualmente colpevole chi insabbia, rego… - Giusepp34637041 : Papa Francesco sarà dimesso dall'ospedale #PapaFrancesco -

è noto per il suo impegno per la salvaguardia dell'ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico . Ha scritto una lettera enciclica intitolata Laudato si in cui esorta tutti i ...Nel programma del Vaticano dei riti rimane la presenza di. Fonti Oltretevere non escludono che addirittura potrebbe fare l'omelia. Al momento non è stato deciso che guiderà la Via ...'Normale decorso, per Pontefice pizza in ospedale' 'La giornata di giovedì 'è trascorsa bene, con un normale decorso clinico - ha aggiunto Bruni - . Nella serataha cenato, mangiando la pizza, insieme a quanti lo assistono in questi giorni di degenza ospedaliera: con il Santo Padre erano presenti i medici, gli infermieri, gli assistenti e il ...

Papa Francesco lascia domani l'ospedale. Presiederà i riti della Settimana Santa. LIVE Sky Tg24

La giornata di ieri è “trascorsa bene, con un normale decorso clinico- aggiunge ancora il direttore della Sala Stampa della Santa Sede- Nella serata Papa Francesco ha cenato, mangiando la pizza, ...Roma, 31 mar. (askanews) – “Il rientro a casa Santa Marta” di Papa Francesco “è previsto nella giornata di domani, all’esito dei risultati degli ultimi accertamenti di questa mattina”. Lo fa sapere il ...