Papa Francesco ricoverato, seconda notte serena al Gemelli. Pronto piano per Pasqua. LIVE (Di venerdì 31 marzo 2023) seconda notte tranquilla nell'appartamento al decimo piano dell'ospedale per Papa Francesco, ricoverato due giorni fa per una bronchite. Ieri le condizioni mediche di Bergoglio sono migliorate ma non ci sono ancora previsioni sui tempi della degenza. Il Vaticano ha riorganizzato il programma della settimana santa: il cardinale argentino Sandri celebrerà la messa della domenica delle Palme a San Pietro, mentre alla funzione del giorno di Pasqua presiederà il cardinale Re

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : «Infezione respiratoria»: papa Francesco al Policlinico Gemelli - dottorbarbieri : ?????? Papa Francesco avrebbe una “infezione respiratoria' e quindi resterà in ospedale, al Gemelli, per alcuni giorni. - Tg3web : Al Tg3 la testimonianza delle tre suore inviate tre anni fa a Lampedusa da Papa Francesco per dare conforto ai migr… - infoitinterno : Papa Francesco ricoverato, seconda notte serena al Gemelli - lydiaborino51 : RT @lydiaborino51: @Pontifex_it Grande papa Francesco le auguro di tutto cuore di ristabilirsi presto e di riprendere la guida spirituale e… -