Papa Francesco ricoverato, aggiornamento: “Sta meglio ed è già al lavoro” (Di venerdì 31 marzo 2023) Le condizioni di Papa Francesco, ricoverato dal 29 marzo al Policlinico Gemelli, stanno migliorando. Tuttavia, lo staff medico non ha ancora fatto previsioni sulle sue dimissioni. Il pontefice potrebbe non celebrare la messa di Pasqua. Il Santo Padre (forse) non celebrerà la messa di Pasqua La terapia antibiotica antibiotica, stando al bollettino dello staff medico ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Le condizioni didal 29 marzo al Policlinico Gemelli, stanno migliorando. Tuttavia, lo staff medico non ha ancora fatto previsioni sulle sue dimissioni. Il pontefice potrebbe non celebrare la messa di Pasqua. Il Santo Padre (forse) non celebrerà la messa di Pasqua La terapia antibiotica antibiotica, stando al bollettino dello staff medico ... TAG24.

