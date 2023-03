Papa Francesco prosegue le cure per la bronchite: “Quadro in progressivo miglioramento” (Di venerdì 31 marzo 2023) Una bronchite ha costretto Papa Francesco al ricovero al Policlinico Gemelli di Roma: il Santo Padre aveva avuto un malore nel pomeriggio di mercoledì ed era immediatamente stato portato in ospedale per accertamenti. Lo staff medico che lo segue ha fornito aggiornamenti sul suo stato di salute: “Ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un netto miglioramento dello stato di salute. Sulla base del prevedibile decorso il Santo Padre potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni”. Filtra ottimismo su un suo ritorno in Vaticano entro tempi brevi, il Papa ha trascorso una notte tranquilla e ha ripreso a lavorare dalla sua stanza di ospedale. È stato sottoposto a ulteriori accertamenti che hanno escluso problemi al cuore e ai polmoni. ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 marzo 2023) Unaha costrettoal ricovero al Policlinico Gemelli di Roma: il Santo Padre aveva avuto un malore nel pomeriggio di mercoledì ed era immediatamente stato portato in ospedale per accertamenti. Lo staff medico che lo segue ha fornito aggiornamenti sul suo stato di salute: “Ha richiesto la somministrazione di una terapia antibiotica su base infusionale che ha prodotto gli effetti attesi con un nettodello stato di salute. Sulla base del prevedibile decorso il Santo Padre potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni”. Filtra ottimismo su un suo ritorno in Vaticano entro tempi brevi, ilha trascorso una notte tranquilla e ha ripreso a lavorare dalla sua stanza di ospedale. È stato sottoposto a ulteriori accertamenti che hanno escluso problemi al cuore e ai polmoni. ...

